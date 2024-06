Berlusconi: Roggiani, 'rispetto avversario ma con lui individualismo e visione offensiva donne'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - “Berlusconi è stato un uomo che ha segnato la storia non solo dell’Italia, ma anche di Milano e della Lombardia, un imprenditore dal grande talento che ha maturato e costruito un’idea di società orientata a un individualismo sfrenato"....

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Berlusconi è stato un uomo che ha segnato la storia non solo dell’Italia, ma anche di Milano e della Lombardia, un imprenditore dal grande talento che ha maturato e costruito un’idea di società orientata a un individualismo sfrenato". Così la deputata Pd Silvia Roggiani, intervenendo in Aula in occasione della Commemorazione di Silvio Berlusconi.

"Con Berlusconi nasceva una tv alternativa a quella pubblica che non voleva solo raccontare la realtà ma farla a sua immagine. Si rafforzava con lui l’idea di poter plasmare costantemente l’opinione pubblica italiana attraverso i mezzi di comunicazione di sua proprietà. Negli anni del berlusconismo la scuola, il luogo del riscatto sociale, diventa la scuola dell’individuo solo contro tutti, con risorse ridotte e una concorrenza con la privata mai raggiunta prima. Con Berlusconi si fanno ancora più forti gli attacchi violenti di un altro potere dello Stato ai magistrati e al pool di Milano e del resto d’Italia. Anni delle leggi ad personam, del conflitto di interesse mai risolto. E in quel periodo abbiamo visto anche Berlusconi portare avanti un modello antiquato e offensivo dell'universo femminile".

"Per queste ragioni, pur riconoscendo il suo significativo impatto nel plasmare la politica e la società italiana, con altrettanta onestà ho il dovere di ricordare e di rivendicare la nostra totale alterità rispetto alla sua idea di società e alla sua visione politica. E per questo oggi, rivolgendo un pensiero rispettoso alla famiglia, lo ricordiamo come un avversario”.