Bianca Guaccero è una delle nuove partecipanti di Ballando con le Stelle. Il suo esordio nello show di danza condotto da Milly Carlucci è stato fenomenale, riuscendo a trionfare nella puntata inaugurale. L’unico appunto espresso dai giudici riguardava la sua tecnica impeccabile, ma lamentava una certa freddezza emotiva. Dopo aver accolto sia le critiche che i complimenti, la presentatrice ha condiviso un momento toccante della sua esistenza, visibilmente emozionata.

Attacchi di panico e la lotta di Bianca

Nel suo racconto, Bianca ha descritto il lungo periodo in cui ha affrontato attacchi di panico. «Quando arriva un attacco, ti sembra di morire: ti senti bloccata e hai paura di non sapere come liberarti… Ero incapace di spiegare cosa stava accadendo», confessava Bianca, mentre le lacrime iniziavano a scorrere sul suo volto nei ricordi di quei giorni bui: «Perché non riesco a vivere? Uscivo di casa e dopo pochi minuti mi trovavo costretta a tornare indietro.

La verità è che non riuscivo a vivere, tutto quello che per altri era semplice, come andare a scuola, per me era una sfida enorme: desideravo solo tornare a casa». «Per un lungo periodo ho creduto di essere diversa, strana. Grazie a questo lavoro ho scoperto uno spazio in cui poter esistere e finalmente, alla fine, ho vinto io».