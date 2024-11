Bioera in crisi: l'udienza decisiva per il futuro della spa

La situazione attuale di Bioera

Bioera, la spa del settore bio-food, si trova in una situazione di grave crisi finanziaria. Domani, il Tribunale fallimentare di Milano si riunirà per discutere l’udienza che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della società. Secondo la relazione del commissario nominato dai giudici, Bioera presenta un “patrimonio netto negativo” di circa 8 milioni di euro, un dato allarmante che mette in discussione la sostenibilità dell’azienda.

Le perdite accumulate e le prospettive di ristrutturazione

Negli ultimi mesi, Bioera ha registrato perdite significative, ammontanti a quasi 1,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno. In particolare, le perdite sono state di circa 500 mila euro da giugno e di 117 mila euro da settembre. Questi numeri evidenziano una situazione finanziaria critica, che ha portato i pubblici ministeri di Milano a presentare un’istanza di liquidazione giudiziale. La questione sarà ribadita nell’udienza di domani, dove si discuterà anche dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che ha ricevuto un parere negativo dal commissario.

Le implicazioni legali e il futuro della società

Il destino di Bioera è ora nelle mani dei giudici De Simone, Pipicelli e Vasile, che dovranno decidere se omologare l’accordo di ristrutturazione o procedere con la liquidazione. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di figure chiave come Daniela Santanchè, ex presidente della società, e Canio Giovanni Mazzaro, ex amministratore. La loro connessione politica e le implicazioni legali potrebbero influenzare le decisioni del tribunale. La crisi di Bioera non è solo una questione economica, ma coinvolge anche dinamiche politiche e sociali che meritano attenzione.