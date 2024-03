Boeing: O'Leary (Ryanair) bene cambio management, ora eliminare ritardi consegne

Roma, 25 mar. – (Adnkronos) – Ryanair "accoglie con favore i cambiamenti di management di Boeing a Seattle" definendoli "necessari e positivi" per il colosso dell'aeronautica e per i suoi clienti. Stephanie Pope è stata nominata alla guida di Boeing Commercial Aeroplanes a partire da oggi, sostituendo Stan Deal che è andato in pensione. Ricorda di essere "il cliente numero uno di Boeing in Europa" in una nota il Ceo Group di Ryanair, Michael O'Leary, spiega di "non vedere l'ora" di lavorare con il Ceo di Boeing Dave Calhoun e con Stephanie Pope "per eliminare i ritardi di consegna del Boeing 737, che stanno rallentando la nostra crescita nel 2024".