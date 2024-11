Bologna: Lepore, 'tutti contro corteo in centro, no ramanzine da Meloni e Salvini'**

**Bologna: Lepore, 'tutti contro corteo in centro, no ramanzine da Melon...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "I fatti sono andati così. Alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza noi ci siamo detti contrari allo svolgimento della manifestazione in quella piazza per rischi per l'incolumità delle persone", del resto a Bologna "le manifestazione dell'ultradestra non si sono mai svolte in centro". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a Tagadà su la7.

"Io in quella sede, ho chiesto di evitare" che la manifestazione si svolgesse in centro "e questo ero condiviso da tutti, ma la gestione è stata diversa. Cosa è successo? Evidentemente è intervenuto qualcosa a livello nazionale, forse dal Viminale. Tutto il governo, Meloni e Salvini in testa, hanno passato le ultime 24 ore a fare ramanzine alla città. Ma qui il tema su come si è gestito l'ordine pubblico".