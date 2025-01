Un bilancio allarmante per il Capodanno 2023

Il Capodanno 2023 si è rivelato un momento di festa, ma anche di grande preoccupazione per la sicurezza pubblica. Con 309 feriti registrati a causa dei botti, il numero segna un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Tra questi, ben 69 persone sono state ricoverate negli ospedali, un dato che non si vedeva da un decennio. Questo aumento, rispetto ai 64 feriti dello scorso anno, è particolarmente allarmante, soprattutto considerando che nel 2022 si era registrato anche un decesso.

Il coinvolgimento dei minorenni

Un aspetto che desta particolare preoccupazione è l’aumento dei feriti tra i minorenni. Quest’anno, il numero è salito a 90, un incremento notevole rispetto ai 64 dell’anno precedente. Questo fenomeno solleva interrogativi sulla sicurezza dei più giovani durante le festività e sulla necessità di una maggiore educazione e prevenzione riguardo all’uso dei fuochi d’artificio. Le autorità locali e nazionali sono chiamate a riflettere su come affrontare questa problematica, che non solo mette a rischio la salute dei giovani, ma anche la serenità delle celebrazioni.

Le misure di sicurezza e le responsabilità sociali

In risposta a questi eventi, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato un’analisi approfondita delle misure di sicurezza attuate durante le festività. È fondamentale che le istituzioni collaborino con le famiglie e le scuole per promuovere una cultura della sicurezza. Le campagne di sensibilizzazione potrebbero giocare un ruolo cruciale nel ridurre il numero di incidenti legati ai botti. È essenziale che i cittadini comprendano i rischi associati all’uso di fuochi d’artificio e che vengano adottate politiche più severe per il loro utilizzo, specialmente in contesti affollati o in presenza di minorenni.