Boxe, Angela Carini si ritira. Il commento di La Russa: "L'aspetto in Senato ...

Angela Carini si è ritirata dalla competizione di boxe femminile alle Olimpiadi. Il presidente del Senato Ignazio La Russa le ha fornito il suo sostegno su X.

Scrive su X La Russa, a corredo di una fotografia che ritrae la pugile in lacrime: “Il pianto inconsolabile di Angela ci colpisce ma il suo ritiro le fa onore. L’aspetto in Senato per abbracciarla.”

Il ritiro di Angela Carini

Il ritiro di Angela Carini dalla competizione di boxe alle Olimpiadi ha sicuramente sorpreso tutti. Lo scontro tra l’atleta italiana a quella algerina, Imane Khelif, è durato pochissimo: appena 45 secondi.

La decisione arriva dopo che Carini ha incassato due colpi durissimi da parte della rivale. Il primo l’ha colpita in testa, sganciandole il casco e costringendola a chiedere la sospensione.

Il secondo è anche quello durissimo e la porta a ritirarsi dal match. Dalla televisione la si sente dire distintamente: “Fa malissimo”.

La polemica su Khelif

L’incontro tra Carini e Khelif era molto atteso, soprattutto in considerazione di una polemica che coinvolge l’atleta algerina. Questa infatti era stata esclusa dai mondiali femminili di boxe 2023 perché nel suo sangue erano stati trovati alti livelli di testosterone. In questo caso invece il Comitato Olimpico ha stabilito che potesse regolarmente partecipare.