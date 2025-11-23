Brasile: Bolsonaro, 'ho cercato di togliere il braccialetto dopo attacco di paranoia'

Brasilia, 23 nov. (Adnkronos/Afp) - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha affermato di aver agito in uno stato di "paranoia" quando ha tentato di disattivare il suo braccialetto elettronico alla caviglia, secondo un documento della Corte Suprema ottenuto dall'Afp. Bolsonar...

Brasilia, 23 nov. (Adnkronos/Afp) – L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha affermato di aver agito in uno stato di "paranoia" quando ha tentato di disattivare il suo braccialetto elettronico alla caviglia, secondo un documento della Corte Suprema ottenuto dall'Afp. Bolsonaro ha affermato di aver avuto un attacco "di paranoia tra venerdì e sabato a causa dei farmaci", quando ha tentato di togliersi il dispositivo, si legge nel documento.

L'ex presidente, era agli arresti domiciliari per un fallito tentativo di colpo di stato e, dopo aver tentato di manomettere il braccialetto, è stato condotto in carcere.