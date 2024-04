Brescia: in 4 lanciano vernice rossa contro sede Leonardo, 'Palestina libera'

Milano, 9 apr. (Adnkronos) – Quattro persone aderenti alle campagne di Palestina Libera e Ultima Generazione hanno lanciato vernice lavabile color sangue contro una sede Leonardo a Brescia ed esponendo uno striscione con scritto 'Palestina libera'. E' accaduto questo pomeriggio intorno alle 16.

Il movimento Ultima Generazione ha diffuso una nota, nella quale spiega di aver voluto partecipare a questa azione per chiedere che i soldi destinati alle armi possano essere investiti in un fondo riparazione in supporto ai cittadini italiani in caso di disastri naturali: "La nostra richiesta -spiegano- è di un fondo riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l'eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile non violenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi".

Palestina Libera invece chiede di "fermare la complicità italiana con il genocidio in corso in Palestina, fermando l’export di armi prodotte in Italia verso Israele e di rispettare l’articolo 11 della Costituzione italiana, che recita: 'L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali'.