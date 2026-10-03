Elena Sofia Ricci torna a criticare gli orari della prima serata Rai e sottolinea la mancanza di rispetto nei confronti di pubblico e professionisti.

Elena Sofia Ricci torna a far discutere per le sue critiche agli orari sempre più tardivi della prima serata Rai. Durante la presentazione della nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia, l’attrice ha ribadito il proprio disappunto, sottolineando le conseguenze della programmazione sul pubblico e sui professionisti che lavorano alle fiction.

Elena Sofia Ricci contro la Rai per gli orari della prima serata: “Mancanza di rispetto”

Con il ritorno de I casi di Teresa Battaglia con la terza stagione, Elena Sofia Ricci è tornata a criticare gli orari sempre più tardivi della prima serata televisiva. L’attrice aveva già affrontato la questione all’Italian Global Series Festival e, durante la conferenza stampa della fiction, ha ribadito il proprio disappunto: “Ora non parliamo più alle 22, ma alle 21 e 50? Un successone eh.

Non ci siamo ancora veramente, qualche cosa in più ci dovrebbero dare. Non è per niente giusto. Quella era la nostra prima serata”.

Per Ricci, lo slittamento dell’inizio delle fiction non penalizza soltanto il pubblico, ma anche chi lavora alla loro realizzazione. Attori, registi e tecnici dedicano tempo ed energie ai progetti e, secondo l’attrice, meritano una collocazione che ne favorisca la visione.

“Mandarci in onda così tardi è una mancanza di rispetto enorme nei confronti del pubblico”, ha dichiarato, ricordando anche le esigenze di chi lavora e dei ragazzi che devono andare a scuola.

La replica della Rai a Elena Sofia Ricci: “Ci stiamo lavorando”

Alle osservazioni dell’attrice ha risposto Leonardo Ferrara, responsabile della serialità Rai, presente all’incontro con la stampa. Come riportato da Biccy, il dirigente ha spiegato che il problema degli orari non riguarda esclusivamente la tv pubblica, ma l’intero sistema della televisione generalista. “Ovviamente non è la Rai che decide il prime time, è un sistema ormai innervato in tutta l’offerta televisiva generalista”, ha affermato.

Ferrara ha comunque riconosciuto le difficoltà legate agli orari e assicurato che l’azienda sta valutando come anticipare l’inizio della prima serata. Il dirigente ha inoltre ricordato il ruolo di RaiPlay, dove è possibile recuperare i programmi anche successivamente. Una possibilità che, però, non convince l’attrice, secondo cui la visione online non può sostituire quella condivisa in famiglia davanti alla televisione: “Un conto è vedere le cose sul Rai Play, ognuno per i fatti propri. Un conto è vedere una famiglia riunita a vedere una serie”.

La discussione si è conclusa con la rassicurazione di Ferrara: “Il tuo messaggio è stato recepito, ci stiamo lavorando”.