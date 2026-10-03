L’Italia, guidata da Roberto Mancini, ha superato la sfida contro la “nuova” Francia di Zinedine Zidane con un risultato di 1-1 allo Stade de France. Dopo una vittoria decisa a Bursa, gli Azzurri hanno mostrato carattere e solidità, tenendo il pari grazie a un gol di Alessandro Bastoni e alle numerose parate di Gianluigi Donnarumma.

Il match è stato contraddistinto da una prestazione eccezionale di Michael Olise che ha segnato su calcio di punizione e ha continuato a minacciare la difesa italiana per tutta la gara.

Il percorso di gioco: attacchi, parate e il gol del pareggio

Nel primo tempo, Kean e Frattesi hanno quasi procurare il vantaggio azzurro, ma il pallone è stato respinto da Maïngan.

La Francia ha risposto al 23° minuto con una tirata di Olise che ha colpito la traversa, poi ha messo a segno il primo gol su calcio di punizione, un vero capolavoro dal sinistro di cui ha potuto godere solo Donnarumma. Nonostante il possesso dominante dei francesi (circa il 61%), le occasioni più pericolose sono rimaste in mano agli Azzurri, che hanno difeso in modo compatto e hanno cercato di superare la pressione alta dei Bleu.

Le parate decisive di Donnarumma

Il portiere italiano è stato il vero protagonista della seconda frazione. Ha effettuato almeno quattro interventi cruciali: una presa sul tiro di Dembélé una doppia respinta su Doué e Dembélé subito dopo la pausa, e due parate su Olise e su Camavinga negli ultimi minuti. Il suo gesto ha mantenuto viva la speranza azzurra, dimostrando perché viene spesso definito gigante dei pali.

Il contributo di Bastoni e la reazione azzurra

Il pareggio è arrivato al 70° minuto grazie a Bastoni che ha recuperato palla a centrocampo, superato il portiere francese Maïngan con un tiro potente e ha segnato il suo secondo centro consecutivo nella Nazionale. Dopo il gol, l’Italia ha continuato ad attaccare, con Kean che ha cercato il colpo di testa su un cross di Vergara e Tonali sostituito da Barella a centrocampo. La squadra di Mancini ha mostrato un’attitudine offensiva nonostante la presenza di una difesa francese molto compatta.

Le reazioni dei protagonisti

Nel post-match, Mancini ha definito la prestazione “molto positiva”, sottolineando la capacità dei suoi giocatori di difendere da squadra e attaccare da squadra. Bastoni ha commentato il proprio gol con modestia, affermando che il risultato gli dà fiducia per il futuro. Olise dal canto suo, è stato definito “fenomeno”: il suo tiro dalla distanza ha messo al rosso i riflettori su di lui, mentre la sua punizione ha regalato al pubblico francese un momento di pura tecnica.

Olise e il futuro al Bayern Monaco: la clausola da 200 milioni

Parallelamente alla partita, si è accresciuta l’attenzione sulla trattativa contrattuale di Olise con il Bayern Monaco. Il giovane talento, attualmente legato al club fino al 2029, è al centro di una possibile estensione fino al 2032, con un ingaggio potenziato da 14 a circa 25 milioni di euro annui. Cruciale nella discussione è la clausola di rescissione: il Bayern, che solitamente evita di inserirne, sarebbe disposto a fissare un valore di almeno 200 milioni di euro, garantendo al club un controllo efficace sul futuro del giocatore.

Le implicazioni per la carriera di Olise

Una clausola di tali dimensioni rappresenta sia una protezione per il Bayern sia una possibile porta d’uscita per Olise, qualora dovesse decidere di accettare un’offerta da un altro top club europeo. Dopo una stagione di crescita impressionante, il francese è stato oggetto di interesse anche da parte di grandi squadre della Premier League e della Liga. Il risultato della trattativa potrà influenzare non solo il suo percorso professionale, ma anche la composizione del settore offensivo del Bayern nelle prossime stagioni.

Allo stesso tempo, Olise continua a emergere come uno dei giovani più promettenti del calcio europeo, con una negoziazione contrattuale che potrebbe segnare una nuova soglia nel mercato dei trasferimenti.