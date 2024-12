Situazione critica a Campo Imperatore

Una violenta bufera di neve ha colpito Campo Imperatore, sul Gran Sasso, creando una situazione di emergenza per diciotto persone bloccate all’Ostello “Lo Zio”. Tra di loro, undici soccorritori del gruppo del Soccorso Alpino (Cnsas) sono stati impegnati nelle ricerche di due alpinisti romagnoli, scivolati in un canalone sul Corno Grande durante il fine settimana. Le condizioni meteo avverse hanno reso difficile ogni tentativo di soccorso, costringendo i soccorritori a rimanere sul posto.

Impianto di risalita fuori servizio

Nel frattempo, è stato riparato il guasto alla funivia che collega Campo Imperatore (2100 metri) alla base di località Fonte Cerreto (1115 metri), nella frazione aquilana di Assergi. Tuttavia, le condizioni meteorologiche proibitive non permettono al momento la riattivazione dell’impianto. Questo significa che i diciotto bloccati all’ostello potrebbero dover trascorrere sia la Vigilia che il Natale in questa struttura, che comunque è adeguatamente attrezzata per affrontare l’emergenza.

Condizioni meteorologiche estreme

Le stazioni meteo dell’associazione Caput Frigoris hanno registrato raffiche di vento fino a 135.2 km/h al Rifugio Montecristo, mentre la temperatura a Campo Imperatore ha toccato i -9.5°C. Questi dati evidenziano la gravità della situazione e la necessità di un intervento tempestivo. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, ma al momento non ci sono possibilità di evacuazione a causa delle condizioni avverse.