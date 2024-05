Bullismo: ok definitivo unanime Camera a legge per contrasto

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Con 232 voti favorevoli la Camera ha approvato in via definitiva all'unanimità la legge contenente disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. ...