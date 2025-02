Byd: Altavilla, 'per crescere non abbiamo bisogno di M&A'

Torino, 10 feb. – (Adnkronos) – “Byd ha dimostrato di avere tutte le potenzialità per avere una crescita organica mai fatta da nessun altro brand. Lo si è visto nei volumi, nel 2020 Byd vendeva 500 mila auto, lo scorso anno ne ha vendute 4,2 mln. Per crescere non abbiamo bisogno di M&A”. Così, a margine della presentazione del nuovo modello Atto 2, Alfredo Altavilla, advisor per l’Europa di Byd, a proposito di un eventuale interesse del colosso cinese per marchi europei che dovessero essere messi in vendita.