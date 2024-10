C.sinistra: Bersani, 'patto per alternativa chiaro, no a mettersi insieme solo quando si vota'

C.sinistra: Bersani, 'patto per alternativa chiaro, no a mettersi insiem...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "La destra si è radicata in un sistema di potere e di consenso attorno a idee che circolano in tutto il mondo. Ci sono, anche nel risultato ligure pur negativo, elementi di riscossa del nostro campo". Così Pier Luigi Bersani sui social.

"Ma per affermare le nostre idee dobbiamo poter dare al paese in modo chiaro il messaggio che abbiamo un patto per l’alternativa, a partire dalle forze che hanno fatto e stanno facendo chiaramente l’opposizione. Ma non bastano: serve una riscossa civica culturale etica che coinvolga nuove forze nel paese. L’idea che ognuno va per sé e poi quando si vota ci si mette insieme è sbagliata. Dall’Emilia Romagna deve venire anche questo segnale".