C.sinistra: Conte, ‘allargare campo a sommatoria non funzione se c’è chi ti cannoneggia’**

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “In Sardegna c'era un progetto credibile e serio e non abbiamo vinto ma stravinto” ricordando che in campo c’era anche Renato Soru e poi “all’indomani di quella vicenda, ho letto che qualcuno ha detto 'con Conte dobbiamo cominciare a parlare' ma poi in campagna elettorale” in Abruzzo “sono stato cannoneggiato e il M5S dipinto come la iattura, il disastro del sistema italiano. Se non c'è coerenza, allargare il campo per una sommatoria politica non funziona". Così Giuseppe Conte alla presentazione del libro ‘Capocrazia’ di Michele Ainis con Romano Prodi. E poi replicando a Prodi sul fatto che il nodo delle alleanze sarebbe nella testa di Conte, il leader M5S aggiunge: "Magari fosse nel mio cervello, lo avremmo già risolto…”.