C.Sinistra: Conte, 'da soli non si vince, ma si vince solo con progetti seri'**

Rom, 27 feb. (Adnkronos) - "Da soli non si vince, ma si vince con programmi e obiettivi chiari. Quello che è successo in Sardegna è un passaggio significativo e importante. Si vince se si è competitivi, coesione, alleati affidabili, compagni di viaggio con cui poter realizz...

Rom, 27 feb. (Adnkronos) – "Da soli non si vince, ma si vince con programmi e obiettivi chiari. Quello che è successo in Sardegna è un passaggio significativo e importante. Si vince se si è competitivi, coesione, alleati affidabili, compagni di viaggio con cui poter realizzare gli impegni presi con i cittadini". Così Giuseppe Conte e 5 Minuti su Rai Uno.

Il Pd può essere un 'compagno affidabile' in via permanente? "Il nostro schema è dialogare sempre con il Pd. Poi sui territori ci sono interpreti diversi, a volte riusciamo a convergere su progetti politici seri e credibili, altre no. Noi non siamo lì per fare cartelli elettorali, ci siamo solo a condizioni di massimo rigore".