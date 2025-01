C.sinistra: Orlando, 'tutti siano responsabili ricerca unità'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – "Io penso che non si debba rinunciare al cosiddetto campo largo. Però poi bisogna mettere tutti di fronte alla responsabilità della ricerca dell'unità. E proprio perché nell'elettorato c’è una larga consapevolezza del fatto che alcuni errori hanno pregiudicato la possibilità di vincere in Liguria, credo ci siano un bel po’ di remore nelle forze politiche a ripetere esattamente gli stessi errori". Lo dice il consigliere regionale Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in una intervista al Secolo XIX.