C.Sinistra: Schlein, 'Conte ha messo veti? Tempo dei veti è finito'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Cosa mi aspetto da Conte? Mi aspetto da tutti gli interlocutori che ci si impegni a fare battaglie insieme per il Paese. Il risultato delle europee dimostra che il Pd è il perno dell'alternativa, non c'è alternativa senza il Pd". Così Elly Schlein a Piazza Pulita su La7. "Conte ha messo veti? Non intendiamo subirne. Il tempo dei veti è finito".