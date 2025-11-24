Home > Flash news > **C.sinistra: Taruffi, 'alternativa c'è, partita politiche 2...

**C.sinistra: Taruffi, 'alternativa c'è, partita politiche 2027 è aperta'** (2)

default featured image 3 1200x900

(Adnkronos) - "La segretaria con la frase testardamente unitari si è applicata con costanza a tenere unito il centrosinistra. Pd, M5s, Avs e riformisti: noi ci stiamo presentando con questo schema e i risultati stanno arrivando", aggiunge Taruffi. "Il centrosinistra il favore d...

di Pubblicato il

(Adnkronos) – "La segretaria con la frase testardamente unitari si è applicata con costanza a tenere unito il centrosinistra. Pd, M5s, Avs e riformisti: noi ci stiamo presentando con questo schema e i risultati stanno arrivando", aggiunge Taruffi.

"Il centrosinistra il favore di dividersi alle elezioni politiche non lo farà più. Sono certo che arriveremo alle politiche insieme e che ci giocheremo la vittoria fino alla fine.

Non è tutto fatto, sarebbe ingenuo dire che abbiamo risolto tutto ma il dato è che la partita è apertissima e siamo in grado di tornare al governo vincendo le elezioni politiche. Vogliamo tornare al governo vincendo le politiche".