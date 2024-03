Calcio: Amelia, 'si vede mano De Rossi, con Mourinho giocatori spremuti mentalmente'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "La buona prestazione di Pellegrini in Nazionale può esser anche merito di Daniele De Rossi? Anche lui ha dato una scossa a quei giocatori, quindi anche ai giocatori della Roma nella rosa della Nazionale. Dopo l'esonero di Mourinho i ragazzi si sono visti...

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "La buona prestazione di Pellegrini in Nazionale può esser anche merito di Daniele De Rossi? Anche lui ha dato una scossa a quei giocatori, quindi anche ai giocatori della Roma nella rosa della Nazionale. Dopo l'esonero di Mourinho i ragazzi si sono visti anche un po' più liberi mentalmente, forse perché comunque quella gestione è stata molto pressante per loro. Mourinho è uno di quelli che punta sempre a vincere e cerca di portare questo tipo di mentalità a volte anche spremendo dal punto di vista mentale i giocatori. Forse erano arrivati a un punto dove non ne avevano più, avevano bisogno di serenità e tranquillità, quella che Daniele con grande intelligenza e conoscenza, è riuscito a dare". Lo dice all'Adnkronos l'ex portiere giallorosso Marco Amelia parlando del momento della Roma di Daniele De Rossi.

De Rossi "conosceva bene l'ambiente, sapeva dove stava entrando, conosceva le problematiche: lui la Roma la segue e la vive ed è riuscito a mettere insieme ciò che serviva a questi ragazzi per essere liberi di mente, cercare di scrollarsi di dosso il periodo negativo che c'è stato a cavallo tra Natale e Capodanno e poi cercare di fare i risultati", spiega Amelia.