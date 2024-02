Calcio: Arabia Saudita, per Ronaldo squalifica di un turno e multa per gesto osceno

Calcio: Arabia Saudita, per Ronaldo squalifica di un turno e multa per gesto ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Cristiano Ronaldo è stato squalificato per una partita, con una multa di 7.400' euro, dopo aver suscitato grande scalpore in Arabia Saudita con un gesto considerato osceno, ha spiegato la federazione calcistica saudita. Cr7 paga così il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Al Shabab, 'rei' di aver intonato cori a favore del suo rivale, Lionel Messi. I video che circolavano online mostravano il 39enne portoghese apparentemente gesticolare in direzione dei tifosi avversari e fare gesti con le mani verso la zona inguinale dopo la vittoria per 3-2 della sua squadra Al-Nassr contro Al Shabab nella Pro League saudita domenica. Ronaldo in precedenza si era brevemente portato la mano all'orecchio e nei video si sentivano le grida di "Messi" dagli spalti. Secondo i media, il gesto non è stato mostrato in televisione, ma i video sono circolati rapidamente su internet e hanno causato reazioni indignate nei media locali.

Messi e Ronaldo hanno giocato entrambi nella Liga spagnola, sui lati opposti del Clasico. Messi ha trascorso 16 anni al Barcellona, mentre Ronaldo ha giocato per il Real Madrid per nove. Insieme hanno vinto 13 degli ultimi 15 Palloni d'Oro, il premio per il miglior calciatore del mondo. Messi ha lasciato il Barça nel 2021 per il Paris Saint-Germain, prima di trasferirsi all'Inter Miami l'anno scorso. Ronaldo ha lasciato l'Europa poco più di un anno fa per il club saudita Al-Nassr.