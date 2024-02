Calcio: De Laurentiis, 'stadio? Senza accordo con il comune lo faccio da un'altra parte'

Napoli, 7 feb. - (Adnkronos) - "Per lo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o me lo vado a fare da un'altra parte. Lo costruirei probabilmente ad Afragola, dove arriva la metropolitana e dove c'è l'implementazione della ferrovia ...

Napoli, 7 feb. – (Adnkronos) – "Per lo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d'accordo nei prossimi 120 giorni o me lo vado a fare da un'altra parte. Lo costruirei probabilmente ad Afragola, dove arriva la metropolitana e dove c'è l'implementazione della ferrovia verso Bari". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa dal centro sportivo di Castelvolturno. "Il centro sportivo? Deve essere pronto entro 24 mesi, fra un anno e mezzo devo lasciare Castelvolturno", aggiunge il numero uno del club azzurro.