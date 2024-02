Calcio: De Rossi, 'contro l'Inter si alza il livello e l'attenzione'

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "L'Inter? Si alza il livello, si alza l'attenzione, cambia la metodologia di preparazione alla partita. Dobbiamo sapere che ci sono cose che possono dargli fastidio". Lo ha detto il tecnico della Roma Daniele De Rossi nella conferenza alla vigilia della sfida all'Olimpico contro l'Inter capolista di Simone Inzaghi. La squadra giallorossa arriva dai successi con Verona, Salernitana e Cagliari ma fa fatica con le big, ha vinto soltanto con il Napoli. "La casualità non esiste nel calcio, però mi stai chiedendo di commentare qualcosa di quando non ero allenatore e io le ho viste da fuori come te, da tifoso. Vediamo come va domani…a volte ci sono livelli in campo che parlano, l'Inter è tanto forte, il Milan secondo me è tanto forte, la Juventus sta tornando tanto forte. Problema di testa? Parliamo di giocatori che hanno giocato con il Manchester, chi ha vinto la Coppa America al Maracanà contro il Brasile, un Europeo in casa dell'Inghilterra…è che queste squadre grandi hanno giocatori forti come te e a volte il braccio di ferro puoi perderlo. Non credo abbiano problemi nella testa questi giocatori, altrimenti non avrebbero fatto la carriera che hanno fatto", ha proseguito De Rossi che su Lukaku ha aggiunto: "cerco di scindere l'aspetto emotivo da quello tecnico. A me se facesse la stessa partita fatta col Cagliari sarei contento, ha aiutato tantissimo la squadra e ha tirato 6-7 volte in porta e quando Romelu calcia così tanto un gol lo fa".