Calcio: Infantino su Trabzonspor-Fenerbahce, 'violenza inaccettabile'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "La violenza a cui abbiamo assistito dopo la gara del campionato turco fra Trabzonspor e Fenerbahce è assolutamente inaccettabile, che sia dentro o fuori dal campo non ha posto nel nostro sport o nella società". Questa la dura presa di posizione di Gianni Infantino, presidente della Fifa, attraverso una storia su Instagram dopo quanto accaduto a Trabzon, con centinaia di tifosi che hanno invaso il campo al termine della gara persa ed hanno inseguito giocatori e staff del Fenerbahce. "Come ho detto prima e come dirò ancora, senza alcuna eccezione, tutti i calciatori devono sentirsi al sicuro quando giocano uno sport che porta gioia a così tante persone in tutto il mondo", ha proseguito Infantino. "Chiedo alle autorità di garantire che questo sia rispettato a tutti i livelli e che i protagonisti degli scioccanti eventi di Trabzon vengano ritenuti responsabili delle loro azioni".