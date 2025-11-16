Calcio: La Russa, 'dopo partita con Norvegia inviterò Gattuso a pranzo insieme a Zenga'**

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi 'hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza&#...

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Stasera sarò allo stadio San Siro per tifare l’Italia confermando che ha ragione Gattuso ad invitare tutti a sostenere gli Azzurri. Ribadisco però che, quando ritengono, i tifosi 'hanno il diritto anche di fischiare, purché senza violenza' e intendo né fisica né verbale. Io l’incontro l’ho visto all’aeroporto di Napoli su un tablet e non è emerso (nemmeno dalle dichiarazioni post partita) quello che solo ora il Ct denuncia e cioè i gravissimi e inaccettabili attacchi personali che vanno non solo condannati ma, a querela, perseguiti penalmente".

Lo scrive su facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Sono comunque contento -aggiunge- se questa piccola polemica ha aiutato a parlare meno della modestissima partita. Dopo la gara con la Norvegia, se Gattuso vorrà, lo inviterò a pranzo in Senato, magari insieme a Walter Zenga, tirato in ballo (non dal Ct ) senza motivo".