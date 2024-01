Calcio: Renato Sanches, 'molto sfortunato con gli infortuni, arriveranno momenti migliori'

Roma, 18 gen. - (Adnkronos) - "Ciò che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace maggiormente. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di tornare a giocare ...

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – "Ciò che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace maggiormente. Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di tornare a giocare sono io… Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori". Così su Instagram il centrocampista della Roma, in prestito dal Psg, Renato Sanches. Il 26enne portoghese parla poi della questione della sua foto profilo Instagram, tornata con la maglia della Roma dopo aver utilizzato un'immagine nera: "Volevo ricordare che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma, è passato più di 1 anno da quando la mia foto del profilo era nera".