Calcio: Ruotolo, 'razzisti non sono pochi idioti, stop a partita e sconfitta a tavolino'

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Per il ministro Salvini sono solo pochi idioti. Non è così. Sono anni che gli stadi del nostro Paese sono pieni di insulti e cori razzisti. Noi stiamo con Mike Maignan, con il portiere del Milan, vittima a Udine dei cori razzisti: è un intero sistema che deve assumersi le proprie responsabilità. Federcalcio e Lega si allineino alla Fifa: sconfitta a tavolino della squadra di chi compie atti razzisti e interruzione definitiva della partita, non solo 5 minuti di sospensione. Non c'è posto per il razzismo né per altre forme di discriminazione”. Lo dichiara Sandro Ruotolo, della segreteria nazionale Pd.