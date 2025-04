Calcio: Tribunale Milano, sì ad abbreviato per tre ultrà rossoneri, sentenza 17 giugno

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - Il Tribunale di Milano ha concesso l'abbreviato per Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere aggravata da armi e da un elevato num...

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Il Tribunale di Milano ha concesso l'abbreviato per Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere aggravata da armi e da un elevato numero di persone finalizzata a estorsioni e pestaggi.

Un sì – dopo il cambio del capo di imputazione – considerata la "specificità del caso in esame, ritenuta la particolare pregnanza" e anche l'esigenza di garantire un processo rapido per i tre detenuti, oggi assenti al terzo piano del Palazzo di giustizia, indagati in uno dei filoni dell'inchiesta 'Doppia curva'.

Nella prossima udienza fissata per il 20 maggio sarà sentito un testimone indicato dalla difesa dei tifosi rossoneri, quindi prenderà la parola il pm Paolo Storari e le parti civili. Si tornerà in aula il 5 giugno per la discussione della difesa, rappresentata dall'avvocato Jacopo Chiappetta, infine la sentenza (ed eventuali repliche) sono previste per il 17 giugno.