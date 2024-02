Calcio: Uefa, sì Congresso a candidatura Caferin per terzo mandato

Parigi, 8 feb. (Adnkronos) – Il Congresso della Uefa in corso a Parigi ha votato per il cambiamento del suo statuto consentendo così ad Aleksander Ceferin di potersi candidare per un terzo mandato. Le modifiche sono state approvate con il voto favorevole di 50 delle federazioni presenti, un solo voto contrario (quello del ceo della FA inglese Mark Bullingham) e un astenuto, l'Ucraina. Il nuovo testo stabilisce che qualsiasi mandato svolto o iniziato prima del 2017 non conta. Risultato: il presidente sloveno dell'Uefa potrà, se lo deciderà, puntare a un nuovo mandato quadriennale, nel 2027 e quindi potenzialmente restare in carica almeno fino al 2031. Il precedente limite di dodici anni è valido solo per chi si candida dopo l'entrata in vigore della regola, non per chi è stato eletto prima, come appunto Ceferin.