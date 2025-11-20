Calcio: Zoff, 'ai playoff con fiducia, Italia più forte delle sua avversarie'

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - "Nello sport non si può mai dire mai soprattutto nel calcio ma l'Italia ha grandi chance di andare ai prossimi mondiali. Siamo una buona squadra anche se a volte non lo dimostriamo perché forse ci crediamo più bravi di quello che in realt&...

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – "Nello sport non si può mai dire mai soprattutto nel calcio ma l'Italia ha grandi chance di andare ai prossimi mondiali. Siamo una buona squadra anche se a volte non lo dimostriamo perché forse ci crediamo più bravi di quello che in realtà siamo ma insomma non possiamo avere paura di Irlanda del Nord, Galles e Bosnia, siamo più forti di tutte e tre, quindi prepariamoci bene e andiamo in campo con grande fiducia".

Così all'Adnkronos l'ex ct azzurro Dino Zoff commentando il sorteggio dei playoff mondiali che opporrà gli azzurri in semifinale in casa all'Irlanda del Nord e in finale in trasferta contro la vincente di Galles-Bosnia.