Un cambiamento atteso

Dopo un periodo di stabilità climatica che ha caratterizzato le ultime settimane, il fine settimana porterà un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche in Italia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, l’Estate di San Martino, tradizionalmente associata a temperature miti, quest’anno si presenterà con un volto inaspettato: freddo e neve. Questo fenomeno, che si verifica intorno all’11 novembre, potrebbe sorprendere molti, specialmente dopo giorni di temperature sopra la media.

Previsioni per il Centro-Nord e Sud

Nei prossimi tre giorni, il Centro-Nord godrà di un clima stabile, ma con un aumento dei livelli di smog, in particolare nella Pianura Padana. Al contrario, il Sud Italia, grazie alle temperature del mare ancora elevate, sarà soggetto a temporali intensi, specialmente sul Tirreno e in Sicilia. Le temperature, che fino a sabato si manterranno miti, toccheranno punte di 24°C in Sardegna e Sicilia, e 22°C in Campania, Puglia, Calabria e Lazio. A Roma e Latina, le temperature oscilleranno tra 21°C e 22°C, continuando a mantenere la cosiddetta ‘novembrata’ al Centro-Sud.

Prospettive per la settimana successiva

Da domenica, però, si prevede un cambiamento radicale. L’alta pressione che si estende verso le Isole britanniche potrebbe favorire l’arrivo di un nocciolo artico continentale, che si muoverà prima verso i Balcani e poi verso l’Italia. Se queste previsioni si avverassero, la prossima settimana potrebbe rivelarsi ‘quasi invernale’, con temperature che potrebbero scendere di 6-7°C sotto la media del periodo. Non si esclude la possibilità di vedere fiocchi di neve anche a quote collinari, un evento raro per questo periodo dell’anno.

Dettagli delle previsioni giornaliere

Mercoledì 6 novembre, il Nord Italia avrà un cielo poco nuvoloso, mentre al Centro si godrà di bel tempo. Al Sud, invece, si prevedono nubi in Sicilia con piogge sparse. Giovedì 7, le condizioni rimarranno simili, con nubi sparse al Centro e rovesci in Sicilia. Venerdì 8, il Nord continuerà a vedere un cielo poco nuvoloso, mentre al Centro ci saranno occasionali piogge in Sardegna e nubi sparse al Sud. La tendenza generale indica un aumento delle piogge in Sicilia, seguito da un’irruzione fredda e un possibile ciclone sulla Sardegna.