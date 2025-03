**Camera: Conte, 'voto democratico stravolto, ferita per democrazia'**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Il voto democratico è stravolto, viene ribaltato l'esito, un inganno vergognoso agli elettori, una ferita per la nostra democrazia". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera nell'esame della proposta della Giunta delle Elezioni per la proclamazione a deputato di Andrea Gentile di Forza Italia al posto di Elisa Scutellà del Movimento 5 stelle.

"Andrea Gentile -ha proseguito l'ex premier- ha un merito che tutti gli riconosciamo: è di nobile lignaggio politico e quindi pretende per naturale propensione ereditaria quel seggio ed è riuscito ad assoggettare tutta la Giunta delle Elezioni concentrata per questo risultato che oggi siamo qui a votare. Potrebbe capitare a tutte le forze politiche di ritrovarsi con il cambio di regole elettorali, i cittadini calabresi hanno seguito le regole di questa legge elettorale e le istruzioni aggiuntive del ministero dell'Interno".

"Il fatto è gravissimo: non parlate di favor voti, questo è favor coalitionis, l'espediente vergognoso che avete elaborato per avvantaggiarvi voi partiti che siete in coalizione. Duecento schede recuperate al voto, una truffa. La Procura indagherà anche se siete allergici ai giudici".