Camera: Fontana, 'Conferenza Parlamenti Regioni inestimabile presidio garanzia'

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Come noto, la nostra Costituzione individua tra i principi fondamentali l’autonomia locale e il decentramento amministrativo. Le Regioni rivestono oggi un ruolo centrale nell’assetto istituzionale del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Cam...

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Come noto, la nostra Costituzione individua tra i principi fondamentali l’autonomia locale e il decentramento amministrativo. Le Regioni rivestono oggi un ruolo centrale nell’assetto istituzionale del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alle celebrazioni, a Montecitorio, del 30° anniversario della Conferenza dei Parlamenti regionali alla presenza del capo dello Stato.

"I padri costituenti istituirono le Regioni, chiamate a occupare una posizione centrale nel nuovo ordinamento repubblicano. Si intese cioè creare un organo di collegamento tra la dimensione statale e quella locale, che concorresse ad avvicinare di più le istituzioni alle comunità territoriali -ha sottolineato Fontana-. L’attribuzione alle Regioni di ampie competenze ha reso necessario favorire quanto più possibile il dialogo tra le diverse articolazioni della Repubblica su questioni di interesse comune. Con questo obiettivo, nel corso del tempo, sono state create numerose sedi di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie territoriali, operanti anche in ambito europeo".

"L’importanza del ruolo delle Regioni è emersa anche in modo progressivo nel percorso di integrazione europea", ha ricordato tra le altre cose Fontana.

(Adnkronos) – "In un simile scenario, è dunque evidente l’importanza della Conferenza dei Parlamenti regionali, istituita per valorizzare il ruolo delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome e per rappresentare le loro istanze nei rapporti con il Parlamento nazionale, quello europeo e con i Consigli comunali e provinciali", ha detto ancora Fontana, che tra le altre cose ha sottolinea il fatto che "la Conferenza e i suoi organi costituiscono un inestimabile presidio a garanzia del delicato equilibrio tra i diversi livelli istituzionali individuati nel complessivo impianto ordinamentale".

"Sono lieto, pertanto, che quest’oggi la Camera dei deputati renda omaggio al prezioso contributo che, da ormai 30 anni, tale organismo offre nella direzione del progressivo e costante rafforzamento della nostra democrazia e dei suoi valori fondanti", ha concluso Fontana.