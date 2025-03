Camera: proclamato Gentile e decaduta Scutellà, Mulè replica a polemiche su sua presidenza

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – Polemiche sulla presidenza della seduta della Camera che ha portato all'approvazione della proposta della Giunta delle Elezioni con l'elezione nel collegio uninominale 2 della circoscrizione Calabria di Andrea Gentile, di Forza Italia, al posto di Anna Laura Orrico, del Movimento 5 stelle, proclamata quindi nel collegio plurinominale con decadenza della collega di partito Elisa Scutellà.

A finire nel mirino il vicepresidente Giorgio Mulè, presidente di turno dell'Assemblea, anch'egli come Gentile deputato di Forza Italia. "Con riferimento alle considerazioni che sono state svolte circa il fatto che oggi sia io a presiedere l’Aula, faccio presente -ha affermato l'esponente azzurro- di aver esercitato le funzioni a me spettanti in quanto vicepresidente, sulla base di turni predisposti con largo anticipo e di durata quadrimestrale. In diritto si direbbe che si tratta del giudice naturale precostituito per legge".

"Comunque, colleghi: mettere in discussione un criterio così oggettivo ogni volta che siano in discussione argomenti che creino contrapposizione politica rischia di minare -lo voglio dire con grande chiarezza- non tanto la legittimazione del singolo vicepresidente di turno, ma il ruolo e le funzioni della presidenza in quanto tale. Io vi consegno questa riflessione -ha concluso Mulè- con la serenità assoluta, che anche oggi mi ha accompagnato nella conduzione di tutta la seduta".