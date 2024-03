Camera: question time con Giorgetti, Tajani e Schillaci

Roma, 20 mar (Adnkronos) – Si svolge oggi, mercoledì 20 marzo, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Lo rende noto la Camera.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti risponde a interrogazioni sul contenuto della campagna di comunicazione relativa all'emissione dei cosiddetti Btp Valore (Marattin – IV-C-RE); sulle iniziative normative in materia di potere sanzionatorio dei comuni in ambito fiscale (D'Alessio – AZ-PER-RE); sulla modifica della normativa in materia di prelievo sui cosiddetti extraprofitti delle banche, al fine di favorire una politica fiscale progressiva e redistributiva (Grimaldi – AVS); sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative e sociali (Pastorino – Misto-+Europa); sulla cosiddetta web tax (Molinari – Lega); sulla sostenibilità del debito pubblico (Lupi – NM(N-C-U-I)-M).

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani risponde a interrogazioni sulle misure a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza, con particolare riferimento all'invio di aiuti umanitari e all'iniziativa “Food for Gaza” (Barelli – FI-PPE); sulle iniziative per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e per la consegna degli aiuti umanitari, nonché chiarimenti in merito alla sospensione dei fondi destinati alla cooperazione in tale contesto (Boldrini – PD-IDP); sul partenariato strategico Ue-Egitto e il partenariato tra Italia ed Egitto, nell'ottica dell'attuazione del "Piano Mattei" (Foti – FDI). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, risponde a un’interrogazione sul problema delle liste di attesa in ambito sanitario, con particolare riferimento all'assunzione di personale a tempo indeterminato e al potenziamento dei centri unici di prenotazione (Sportiello – M5S).