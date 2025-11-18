Campania: Cangiano (FdI), 'Cirielli domina confronto tv, lui vero leader'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Il confronto televisivo di questa mattina ha mostrato in maniera evidente una verità che molti di noi conoscono da anni: Edmondo Cirielli è l’unico vero leader capace di guidare la Campania. La sua statura istituzionale, la chiarezza delle idee e...

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Il confronto televisivo di questa mattina ha mostrato in maniera evidente una verità che molti di noi conoscono da anni: Edmondo Cirielli è l’unico vero leader capace di guidare la Campania. La sua statura istituzionale, la chiarezza delle idee e la credibilità del suo programma hanno surclassato un Roberto Fico apparso incerto, contraddittorio e spesso incapace di rispondere nel merito".

Così Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale di Caserta.

"Il centrodestra aveva già la certezza di aver scelto il candidato migliore. I campani, ieri, ne hanno avuto la conferma: Cirielli parla di visione, sicurezza, sviluppo e concretezza. Dall’altra parte, invece, solo imbarazzo politico e una coalizione divisa, priva di una linea comune. Fico ha evitato più volte di rispondere, mostrando tutti i limiti della sua proposta e del suo percorso. Non è chiaro se voglia essere la continuità di De Luca o la discontinuità: un’ambiguità che il territorio non può permettersi. La Campania ha bisogno di serietà, competenza e responsabilità. E Cirielli è il presidente giusto, al di là delle appartenenze politiche", conclude.