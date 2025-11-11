Campania: il 20 novembre Schlein, Conte e leader Avs a Napoli con Fico**

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Stavolta il comizio unitario si farà. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno insieme a Napoli per sostenere la candidatura di Roberto Fico. La data fissata è quella del 20 novembre. Analoga iniziativa anche per Veneto e P...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Stavolta il comizio unitario si farà. Elly Schlein, Giuseppe Conte con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni saranno insieme a Napoli per sostenere la candidatura di Roberto Fico. La data fissata è quella del 20 novembre. Analoga iniziativa anche per Veneto e Puglia? "Per ora abbiamo organizzato questa del 20", si spiega dalle parti del centrosinistra.