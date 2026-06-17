Home > Flash news > Stretta del caldo sull'Italia, oggi 5 città in allerta arancione: domani sar...

Stretta del caldo sull'Italia, oggi 5 città in allerta arancione: domani saranno 8

Stretta del caldo sull'Italia, oggi 5 città in allerta arancione: domani saranno 8

(Adnkronos) - Stretta del caldo sull'Italia. Oggi, giovedì 18 giugno, aumentano le temperature e, di conseguenza, i bollini gialli e arancioni sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La fiammata è destinata a lasciare il segno nei prossimi gior...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Stretta del caldo sull’Italia. Oggi, giovedì 18 giugno, aumentano le temperature e, di conseguenza, i bollini gialli e arancioni sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La fiammata è destinata a lasciare il segno nei prossimi giorni, senza inversioni di tendenza imminenti a giudicare dalle previsioni meteo. 

Per la giornata di oggi sono 5 le città (Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino) in arancione: il livello di allerta 2 (indice di “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”).

Si contano anche 12 bollini gialli: livello 1 di pre-allerta (segno di “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”) ad Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.  

Domani, venerdì 19 giugno, aumenteranno le città in arancione che saranno 8: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino.

Saranno invece in giallo: Ancona, Catania, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Venezia, Verona, Viterbo. Preludio ad un weekend di grande caldo.  

L’anticiclone africano si fa sentire con un incremento delle temperature che potrebbero arrivare a 38-39 gradi nel weekend. Il caldo non darà tregua nelle ore centrali della giornata, come prevedibile, ma si farà sentire in maniera rilevanti anche nelle ore notturne.

In particolare, il mix con l’umidità potrebbe rendere difficilmente sopportabili i 27-28 gradi che verranno registrati dopo il tramonto. 

 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026LIVE

In diretta

Ghana
10LIVE · Girone L
Panama

Prossime partite

Oggi
Rep. Ceca
18:00CESTGirone A
Sudafrica
Svizzera
21:00CESTGirone B
Bosnia
Domani
Canada
00:00CESTGirone B
Qatar
Messico
03:00CESTGirone A
Corea del Sud

Risultati

Oggi
Uzbekistan
13FT · Girone K
Colombia
mer 17 giu
Inghilterra
42FT · Girone L
Croazia
Portogallo
11FT · Girone K
RD Congo
Austria
31FT · Girone J
Giordania
Aggiornato 06:48 CEST