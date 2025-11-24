Campania: Manfredi, 'alleanza da riformisti ad Avs, da elettori fiducia a progetto'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Io sono stato eletto con questa maggioranza che ha un perimetro dai riformisti ad Avs e credo stiamo governando bene. I cittadini hanno dato fiducia a questo progetto. Io ero convintissimo che questa era la strada giusta e gli elettori che sono gli unici veri giudic...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Io sono stato eletto con questa maggioranza che ha un perimetro dai riformisti ad Avs e credo stiamo governando bene. I cittadini hanno dato fiducia a questo progetto. Io ero convintissimo che questa era la strada giusta e gli elettori che sono gli unici veri giudici ci hanno dato ragione ed ora la loro fiducia va ripagata continuando quello di buono che è stato fatto e cambiando quello che c'è da cambiare".

Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a La7. "Differenze? Noi dobbiamo guardare agli interessi dei cittadini e il termovalorizzatore serve ma serve anche incentivare la differenziata".