Campania: Sarracino, 'con Fico per dare segnale a governo Meloni'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Meloni, Salvini e Tajani sono venuti a Napoli e in Campania pensando di poterci prendere in giro. Parlano di sud ma sono il governo più antimeridionalista della storia. Vengono qui a fare promesse a cui non crede più nessuno". Lo ha detto il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, chiudendo la campagna elettorale del partito a Castellamare di Stabia.

"Sono contrari a strumenti di protezione sociale e bocciano il salario minimo. Tagliano risorse alle infrastrutture, alla scuola, alla sanità, incentivando la fuga di migliaia di ragazzi che sono costretti ad andare via dal territorio in cui nascono. Portano avanti l’autonomia differenziata, che spaccherà l’Italia e aumenterà i divari. Oggi abbiamo una grande opportunità: con Roberto Fico presidente possiamo scrivere una nuova storia per la Campania e dare un segnale fortissimo al governo Meloni".