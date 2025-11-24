Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Il governo puntava molto sulla Campania, candidando un viceministro. Ha perso il governo, non ci sono discussioni". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7.
**Campania: Taruffi, 'hanno candidato viceministro, è sconfitta governo'**
