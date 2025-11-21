Campania: Vietri (FdI), 'Crosetto conferma privilegio intollerabile per ormeggio barca Fico'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Le parole del ministro Crosetto confermano in modo sconcertante un privilegio intollerabile: per anni l’imbarcazione privata di Roberto Fico è stata ormeggiata, a costi irrisori, in una zona militare riservata all’addestramento dell’Accademia Aeronautica. Tutto ciò giustificato da vaghe esigenze di sicurezza, persino oltre la fine del suo mandato parlamentare.

Un paradosso che smaschera l’ipocrisia di chi, a parole, si proclamava paladino dell’anticasta, ma nei fatti ne ha incarnato il lato peggiore. Se Fico vuole godersi la barca, lo faccia pure: ma pagando come ogni altro cittadino". Così Imma Vietri, deputato di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Le istituzioni meritano rispetto, non scorciatoie mascherate da ‘esigenze di servizio’. 'L’affaire Fico' può essere un precedente pericoloso: ecco perché accogliamo con favore la richiesta del Ministro Crosetto di accertare se ci siano in altre aree d’Italia privilegi simili concessi a terzi, garantiti in maniera del tutto discrezionale. Ricordiamo a Fico che chi ricopre incarichi pubblici deve comportarsi con trasparenza e responsabilità, evitando privilegi ingiustificati che alimentano sfiducia nelle istituzioni e mostrano incoerenza tra parole e fatti", conclude.