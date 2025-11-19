Campania: Vietri (FdI), 'Fico su autonomia si smentisce da solo'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Da settimane Roberto Fico ripete lo stesso ritornello sull’Autonomia Differenziata, ma non perché abbia una visione per la Campania: semplicemente non ha altro da dire. E’ l’unico tema che usa, e lo usa male, per coprire un vuoto politico or...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Da settimane Roberto Fico ripete lo stesso ritornello sull’Autonomia Differenziata, ma non perché abbia una visione per la Campania: semplicemente non ha altro da dire. E’ l’unico tema che usa, e lo usa male, per coprire un vuoto politico ormai evidente. Ed è grottesco che proprio lui provi a spaventare i cittadini su una riforma che il suo stesso Movimento aveva inserito nel programma nazionale.

Al punto 6 parlavano apertamente di ‘autonomia differenziata solidale’. Oggi Fico inscena l’opposto. Chi è che cambia idea a seconda della convenienza? Non certo noi". Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"E mentre accusa gli altri di essere legati alla Lega, dimentica un piccolo dettaglio: fu eletto presidente della Camera proprio con i voti dei 5 Stelle e della Lega insieme. Ora viene a darci lezioni di coerenza? La verità è che Fico si è incartato da solo, e nel tentativo di attaccare il centrodestra rivela soltanto l’inconsistenza della sua linea politica. La Campania ha bisogno di serietà, di proposte e di lavoro concreto. Non di chi, come Fico, si contraddice da un giorno all’altro sperando che nessuno se ne accorga. Ma i campani conoscono bene la sua ipocrisia politica e la sua doppia morale. E lo faranno emergere chiaramente con il voto", conclude.