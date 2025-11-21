Roma, 21 nov (Adnkronos) – "Nel giorno della Virgo Fidelis, il mio ringraziamento alle donne e agli uomini dell'Arma che, con impegno e spirito di servizio, lavorano sui territori a garanzia della sicurezza". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana.
Carabinieri: Fontana, 'ringraziamento alle donne e agli uomini dell'Arma'
