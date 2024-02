Carceri: Amato, 'non faccio dichiarazioni su no presentazione libro a San Vittore'

Carceri: Amato, 'non faccio dichiarazioni su no presentazione libro a Sa...

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – "Non faccio dichiarazioni su questa vicenda. È curioso che cerchiate di farmi rispondere a domande prive di senso. Sono nato a Torino, ma il regno sabaudo includeva anche la Sardegna". Lo afferma l'ex premier Giuliano Amato all'indomani della decisione del Dap di non autorizzare la presentazione del suo libro 'Storie di diritti e di democrazia – la Corte costituzionale nella società' scritto con Donatella Stasio ed edito da Feltrinelli, in programma stamattina nel carcere di San Vittore a Milano. Parole pronunciate a margine della presentazione del libro al Palazzo di giustizia.