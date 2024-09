Carola Rackete afferma: "Approviamo l'uso di armi a Kiev, chi sostiene le ideologie di sinistra supporta gli oppressi".

L'ex capitano della Sea Watch 3 e attuale membro del Parlamento europeo, Carola Rackete, sostiene che l'Europa ha il dovere di continuare a fornire armi all'Ucraina per sostenere le vittime dell'oppressione. Rackete afferma che, senza le armi, l'Ucraina potrebbe cadere sotto il controllo della Russia, causando fuga di milioni di persone e sottomissione ad una dittatura. Ribadisce inoltre l'importanza per la pace che Putin ritiri le sue forze dall'Ucraina.

“Kiev ha bisogno di armi, afferma Carola Rackete, chiunque di sinistra dovrebbe appoggiare gli oppressi”. Questo è il postulato dell’ex capitano della Sea Watch 3, ora membro del Parlamento europeo, che ha votato a favore dei sussidi per l’Ucraina. Secondo Rackete, l’Europa ha il dovere di continuare a rifornire armi all’Ucraina. Questa è la posizione che ha difeso anche a Strasburgo. Essere di sinistra, spiega, significa essere dalla parte delle vittime dell’oppressione, che si tratti della Palestina, del Kurdistan o dell’Ucraina.

In un colloquio con la Stampa, Rackete ha sostenuto che “Non può esistere pace senza giustizia. Se cessiamo di fornire armi, l’Ucraina potrebbe non essere in grado di proteggersi e finirà per cadere sotto il controllo della Russia. Questa situazione condurrà milioni di persone a scappare e altre milioni a vivere sotto una dittatura”. Secondo Rackete, coloro che chiedono la fine delle armi per ottenere la pace, non stanno cercando la giustizia.

“Anch’io desidero la pace”, dice l’ex capitano della Sea Watch 3, “come gli ucraini. Non sono loro a voler essere invasi! Ma abbiamo bisogno di una pace equa. E l’unica condizione previa per raggiungere la pace è che Putin retire le sue forze dal territorio ucraino. Per tale motivo, dobbiamo sostenere le richieste di autodifesa provenienti da Kiev”.