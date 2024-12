Casa: Braga (Pd), 'sbagliato rimettere in discussione decisione case green'/Rpt

Roma, 13 dic (Adnkronos) - "In generale, quello che manca è una visione di programmazione, non solo economica, cioè non solo di risorse che possono sostenere i vari aspetti del mercato delle abitazioni, dello sviluppo della risposta al bisogno abitativo articolato e complesso"...

Roma, 13 dic (Adnkronos) – "In generale, quello che manca è una visione di programmazione, non solo economica, cioè non solo di risorse che possono sostenere i vari aspetti del mercato delle abitazioni, dello sviluppo della risposta al bisogno abitativo articolato e complesso". Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, intervenendo alla presentazione del 3° Rapporto Federproprietà-Censis 'Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile', realizzato in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fimaa Italia e Locare srl.

"Una delle proposte – ha spiegato – che mi auguro possa trovare un'attenzione e un accoglimento da parte del Governo, che abbiamo presentato tra i nostri emendamenti è relativa alla direttiva Casa green, della riqualificazione energetica. **E' sbagliato** volere rimettere in discussione una decisione che risponde a un bisogno di carattere ambientale, cioè quello di ridurre le emissioni, ma anche quello di dover mettere a disposizione strumenti che consentano ai proprietari di riqualificare la propria casa".

"Il tema della casa – ha sottolineato – non può essere letto e analizzato senza collocarlo in un riguardo anche più ampio, che è quello degli strumenti di trasformazione delle nostre città. Si è discusso e ho letto con grande attenzione anche dei risultati che la ricerca ci propone sul giudizio degli italiani sul cosiddetto provvedimento salva casa, rispetto al quale io credo che si sia fatto un passo pericoloso indietro".