Casa: Gasparri, 'su rigenerazione urbana testo pronto, per FI priorità assoluta'

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Lavoriamo da anni sul tema della rigenerazione urbana. È una questione essenziale per il rilancio delle attività edilizie e per l'adeguamento del nostro patrimonio abitativo. Fondamentali per il recupero di spazi abbandonati nelle città. Prezioso per limitare il consumo del suolo. Decisivo per ristrutturazioni che contengano i consumi energetici e abbattano le emissioni di Co2.

Abbiamo pronto un testo frutto di un ampio e lungo confronto, che ha coinvolto, intorno al parlamento, professionisti, ingegneri, architetti, costruttori, sindacati ed ogni tipo di associazione di categoria. È tempo di decisioni. Forza Italia fa della questione una assoluta priorità". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, al convegno ‘Norma certa per la rigenerazione urbana’.

"Aperta al confronto con maggioranza, opposizione e con tutti i portatori di competenze, non riteniamo più accettabili ulteriori dilazioni. Ho anche personalmente ottenuto che il ministro dell'economia Giorgetti stanziasse delle prime cifre per costruire un fondo per la rigenerazione. Nessuno di noi ha più alibi. Esiste un testo unico, ci sono gli emendamenti finali da esaminare. Si deve passare al tempo delle decisioni. Svolgo un pubblico appello a tutti, pronto però a segnalare i responsabili di ritardi ed inerzie che non sono più ammissibili. Ognuno dica la sua, ma ognuno agisca per raggiungere un risultato che è alla portata, visto che nella Commissione del Senato siamo al voto degli ultimi emendamenti da esaminare", conclude.