Casa: Mazzetti (Fi), 'Salva-casa è buon inizio, Fi tutela proprietà'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Le agenzie immobiliari sono un presidio di legalità, anche nel combattere il sommerso, e sono una garanzia di professionalità per i clienti, sia per chi compra sia per chi legittimamente vuole affittare il proprio immobile. Le categorie e gli ordini pr...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Le agenzie immobiliari sono un presidio di legalità, anche nel combattere il sommerso, e sono una garanzia di professionalità per i clienti, sia per chi compra sia per chi legittimamente vuole affittare il proprio immobile. Le categorie e gli ordini professionali avranno sempre in Forza Italia un interlocutore, anche perché vogliamo costruire una nuova politica per la casa e per l'abitare. Finché ci saremo noi, non ci saranno divieti e gnuno potrà disporre dei propri beni; nel mentre, la politica lavorerà per creare una cornice affinché si possano ristrutturare gli immobili nel solco di una più ampia rigenerazione urbana, sociale ed economica. Quel che è certo è che non faremo l'errore degli altri paesi: vietare affitti brevi ad uso turistico". Lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI nel corso della presentazione del report Fiaip Monitora sul mercato turistico alla Camera.

In tal senso, il salva-casa è "un buon inizio", fermo restando che "dobbiamo arrivare a un nuovo testo unico delle costruzioni, con principi di basi solide nazionali e stabili, come stiamo portando avanti con l'Intergruppo parlamentare Progetto Italia". "La semplificazione – ha ricordato Mazzetti – è prioritaria e la vogliamo portare avanti sia con la digitalizzazione sia con il taglio del superfluo, come le troppe leggi in materia". Quanto alla direttiva "case green": "Grazie a Forza Italia il provvedimento è già migliorato. Il problema è chi paga. Ad ogni modo, sempre ascoltando le categorie e i professionisti, porteremo avanti le modifiche più idonee per avere un testo applicabile, di respiro e strutturale, nei tempi e modi più congrui per il nostro Paese, tenendo presente la situazione del parco immobiliare nazionale, spesso vecchio, ma soprattutto realizzato in epoca precedente alla legge sismica ed energetica". "Ringrazio i presenti, Fiaip, le categorie e ordini professionali, ringrazio anche Carlo De Romanis, presidente del dipartimento turismo di Forza Italia, a dimostrazione del lavoro di squadra che Forza Italia sta facendo per rendere ancora più appetibile il brend italiano nel mondo, partendo dalla mobilità fino all'offerta ricettiva".